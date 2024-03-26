Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok’tan 600 daire provokasyona yanıt geldi

"SAYIN YAVAŞ'A ON GÖMLEK FAZLA GELDİ BAŞKENTİMİZ"

Seçimin son haftasına girilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Altınok, "Ankara'ya diyor ki 'benden bir şey bekleme'. 'Sana hiçbir şey yapmayacağım' diyen bir belediye başkanı ve adayı var. 'Yol yapsam trafik sıkışır' diyen bir büyükşehir belediye başkanı ve adayı var. Bu talihsizlik. Burası başkent. Sayın Yavaş'a on gömlek fazla geldi başkentimiz. Ankara sağduyuya sahip olacak. Eser ve hizmet belediyeciliği Ankara'da galip gelecek. Yavaş'la bir beş yılda Ankara felakettir. Yani Ankara kazanacak veya Ankara çok şey kaybedecek." ifadesini kullandı.