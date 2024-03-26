Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD yolcusu! Biden ile kritik görüşmede bir ilk yaşanacak...

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR



Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve savunma alanındaki işbirlikleri masadaki kritik başlıklar olacak. Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının kalıcı olarak durması gerektiği mesajını ve iki devletli çözüm şartını bir kez daha yüz yüze Biden'a iletecek. F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da ele alınacak.



Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele, ABD'nin YPG'ye olan desteğinden duyulan rahatsızlık da gündeme gelecek konular arasında.