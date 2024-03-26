Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD yolcusu! Biden ile kritik görüşmede bir ilk yaşanacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'le görüşecekken masada terörle mücadeleden Gazze'ye kadar çok kritik konular yer alıyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington'a gidiyor. 9 Mayıs'ta yapılması planan ziyarette iki lider Beyaz Saray'da bir araya gelecekler. Gündemde kritik başlıklar var.
KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPILDI SIRA ZİRVEDE
İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesinin ardından iki ülke ilişkileri de ivme kazandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye giderek kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi sırada liderlerin buluşması var.
MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR
Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve savunma alanındaki işbirlikleri masadaki kritik başlıklar olacak. Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının kalıcı olarak durması gerektiği mesajını ve iki devletli çözüm şartını bir kez daha yüz yüze Biden'a iletecek. F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da ele alınacak.
Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele, ABD'nin YPG'ye olan desteğinden duyulan rahatsızlık da gündeme gelecek konular arasında.
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