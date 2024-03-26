Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan 31 Mart mesajı: Sandıkta cevabı vereceğiz | CHP’li İmamoğlu’na usulsüzlük tepkisi: 1,5 milyar TL’lik malı ortaya çıktı

Bayrampaşa'da seçmenlere seslenen Kurum, "Bu güzel İstanbul için hayallerimiz var. Öyle bir hayal kuruyoruz ki, İstanbul'da hiçbir hanemizde deprem riski olmasın. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki, İstanbul'da trafik çilesi olmasın. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki sokakları huzurla, güvenle dolsun ve tüm İstanbullular mutlu olsun, tüm Bayrampaşa mutlu olsun. 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak" dedi.