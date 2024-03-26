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Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı: Sandıkta cevabı vereceğiz | CHP'li İmamoğlu'na usulsüzlük tepkisi: 1,5 milyar TL'lik malı ortaya çıktı

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı: Sandıkta cevabı vereceğiz | CHP'li İmamoğlu'na usulsüzlük tepkisi: 1,5 milyar TL'lik malı ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan 31 Mart mesajı: Sandıkta cevabı vereceğiz | CHP’li İmamoğlu’na usulsüzlük tepkisi: 1,5 milyar TL’lik malı ortaya çıktı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçmenlerle buluştu. Kurum burada yaptığı konuşmada, "Asla sözünü unutanlardan, hatırlamayanlardan olmayacağız. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçmenlerle buluştu.

Kurum, "Asla sözünü unutanlardan olmayacağız. Sözünü hatırlamayanlardan olmayacağız ve İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Gözümüz, gönlümüz İstanbul için çalışacağız" dedi.

Bayrampaşa'da seçmenlere seslenen Kurum, "Bu güzel İstanbul için hayallerimiz var. Öyle bir hayal kuruyoruz ki, İstanbul'da hiçbir hanemizde deprem riski olmasın. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki, İstanbul'da trafik çilesi olmasın. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki sokakları huzurla, güvenle dolsun ve tüm İstanbullular mutlu olsun, tüm Bayrampaşa mutlu olsun. 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak" dedi.

"ASRIN FELAKETİNDEKİ 11 İLİMİZİ VE DEPREMZEDE KARDEŞİMİZİ UNUTMADIK"

Vatandaşlar tarafından açılan 'Ayancık yaptıklarını unutmadı' pankartını okuyan Murat Kurum, "Bizde Ayancık'ı unutmadık, Sinop'u unutmadık, Kastamonu'yu unutmadık, Bartın'ı unutmadık, Elazığ'ı unutmadık, Malatya'yı unutmadık, asrın felaketindeki 11 ilimizi ve depremzede kardeşimizi unutmadık. Asla unutmayacağız.

Asla sözünü unutanlardan olmayacağız. Sözünü hatırlamayanlardan olmayacağız ve İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Gözümüz, gönlümüz İstanbul için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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