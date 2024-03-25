25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Uzmanlardan kritik uyarı: Banka şifrelerini sakın alışveriş sitelerinde sakın kullanmayın

Uzmanlardan kritik uyarı: Banka şifrelerini sakın alışveriş sitelerinde sakın kullanmayın

GÜNDEM Damla Karasu
Giriş Tarihi: 25.03.2024
ABONE OL
Uzmanlardan kritik uyarı: Banka şifrelerini sakın alışveriş sitelerinde sakın kullanmayın

Türkiye Bankalar Birliği, finansal güvenlik için uyarılarda bulundu: Kaynağından emin olmadığınız linklere tıklamayın. Hesaplarınızı kimseye kullandırmayın. Banka şifrenizi alışveriş sitelerinde kullanmayın

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA