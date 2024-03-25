Turgut Altınok "Ankara'nın derdi problemi çok" dedi ve ekledi: Projesi olan bir belediye başkanı lazım!
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret etti. Altınok burada yaptığı konuşmada, "Ankara'mızın derdi çok, problemi çok. Bunları hızla çözecek bir belediye başkanı lazım. Projesi olan bir belediye başkanı lazım" dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ankara'mızın derdi çok, problemi çok. Bunları hızla çözecek bir belediye başkanı lazım. Projesi olan bir belediye başkanı lazım" dedi.
Turgut Altınok, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, "Bizim şiarımız 'önce vatan', bizim şiarımız 'mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' şiarıdır. Ülkemizin her köşesinde; dağlarında, taşlarında; kar demeden, soğuk demeden, yaz demeden, yağmur demeden görev yapan vatanımızı koruyan bütün Mehmetçiklerimize; subay ve astsubaylarımıza teşekkür ediyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin banisi, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı, yiğit Anadolu kadınlarımızı rahmetle ve minnetle arıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabb'im onlardan razı olsun" diye konuştu.
"ANKARA BİR 5 YIL DAHA BÖYLE GİDEMEZ"
Ankara'nın son 5 yılda hizmet almadığını belirten Altınok, Ankara'yı, Milli Mücadele ruhuna uygun bir şehir haline getireceklerini söyleyerek, "Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin başkenti. Milli mücadelenin merkezidir, Ankara'mız. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında maalesef Ankara'da büyükşehir belediyesinin yaptığı bir tane eseri göremedik, öyle bir derdi de yok. Atatürk Cumhuriyet Kulemizi açtık. Atatürk Ankara Milli Mücadele Mücadele Müzemizi de yakında açıyoruz. Ankara, milli değerlerimizin ve milli mücadelemizin başkenti olması lazım. Bu ruhu yaşatmak lazım. Altınok ile Ankara kazanacak, sizler kazanacaksınız. Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez. Sonra 'eyvah' deriz; ama iş işten geçer. Ankara'mızın derdi çok, problemi çok. Bunları hızla çözecek bir belediye başkanı lazım. Projesi olan bir belediye başkanı lazım" dedi.
"SIRADAN BİR ŞEHİR DEĞİL"
Ziyaretinin ardından Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ni de ziyaret eden Altınok, burada yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ı eleştirerek "Size diyor ki, 'benden proje beklemeyin, benden hizmet beklemeyin.' Burası bir taşra değil, burası bir ilçe değil, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbi, milli mücadelemizin başkenti. Sıradan bir şehir değil. Türkiye'nin bir tane başkenti var. Devletlerin bir tane başkenti olur. Milli mücadelemizin altın harflerle, kanlarla yazıldığı bir başkenttir. Dolayısıyla Ankara bunu hak etmiyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında maalesef Ankara'ya büyükşehrin yaptığı kalıcı bir tane eser yok" diye konuştu.
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