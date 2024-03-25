Turgut Altınok "Ankara'nın derdi problemi çok" dedi ve ekledi: Projesi olan bir belediye başkanı lazım!

"SIRADAN BİR ŞEHİR DEĞİL"

Ziyaretinin ardından Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ni de ziyaret eden Altınok, burada yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ı eleştirerek "Size diyor ki, 'benden proje beklemeyin, benden hizmet beklemeyin.' Burası bir taşra değil, burası bir ilçe değil, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbi, milli mücadelemizin başkenti. Sıradan bir şehir değil. Türkiye'nin bir tane başkenti var. Devletlerin bir tane başkenti olur. Milli mücadelemizin altın harflerle, kanlarla yazıldığı bir başkenttir. Dolayısıyla Ankara bunu hak etmiyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında maalesef Ankara'ya büyükşehrin yaptığı kalıcı bir tane eser yok" diye konuştu.