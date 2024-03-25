Hamza Dağ A Haber’de! Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçim sürecini anlatıyor
31 Mart yerel seçimleri için son haftaya girildi. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. Pazar günü vatandaşlar sandık başında olacak ve önümüzdeki 5 yıl görevde olması beklenen belediye başkanları halk oylaması ile seçilecek. A Haber canlı yayınına katılan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ İzmir’deki seçim çalışmalarını anlatıyor.
31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ sahada seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. A Haber canlı yayınına katılan Dağ seçim sürecine dair detayları ve projelerini A Haber'de anlatıyor.
İşte Hamza Dağ'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
"İzmir çalışmaya başladığımız günden itibaren 70 gün oldu. Üstüne koya koya devam ediyoruz. Sahada çok büyük bir teveccüh görüyoruz.Tabi benim 12 yıllık milletvekilliğim var onun yanında Gençlik Kolları çalışmalarım var. İzmir'in sokaklarında adım adım gezmişliğim var. Bu da ilk kampanyam değil. 4 defa aday olarak içerideydim."
"Bu sefer daha önceki yerel seçimlerden farklı bir hava görüyorum. Bu da zaten bizim sahada ki ziyaretlerimize yansıyor. Gittiğimiz yerler çokça oy aldığımız yerler değil. Bu sefer metropolde kalmayı tercih ettim çünkü belediyecilik anlamında şart olduğu yerler metropoller. Oralarda kendimizi anlatmamız gerekiyor."
"Ben başından beri söyledim gelin projeleri tartışalım ve konuşalım. Polemiklere girmeyeceğimi söyledim. En son CHP Genel Başkanı her an her yerden ismimi telaffuz etti ve onunla bir karşı cevap verme durumunda kaldım. Onun dışında İzmir'in projelerini anlattık ve tartışalım istedik."
"Zaman zaman gittiğim yerlerde emeklilik vs gibi taleplere maruz kalıyoruz tabi. İzmir'de polemik değil eser ve hizmet konuşulacak. Hizmete ihtiyacımız var yahu hizmete ara sokaklara kadar yollar kötü bunları konuşusun. Su parası ülkenin en pahalı suyu olmuş. Bunları konuşun particilik yapmayın. İzmir için ayrım yapmaksızın hizmet ettik, edeceğiz ve beraber yöneteceğiz."
"1 Nisan'dan itibaren bizim gece gündüz belki 5 sene çoluğumuzdan çocuğumuzdan ciddi fedakarlık ederek 5'nci çocuğumuzu İzmir görerek canla başla çalışmaktan başka çaremiz yok. 25 yılda yapılmayanlara karşı 5 yılda hepsini bitireceğimi bende biliyorum. Ulaşım, trafik, alt yapı, kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme fakat bu maddelerin alt başlıkları da mesela alt yapı her yağmurda sadece bir bölgeyi yağmur basmıyor mavi şehir en fazla CHP'nin oy aldığı yer ve her yağmurda bunu yaşıyor ve görüyoruz."
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