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Eskişehir'de 205 TOKİ konutunun anahtar teslim töreni yapıldı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Eskişehir’de 205 TOKİ konutunun anahtar teslim töreni yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yapılan 205 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

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