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Başkan Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu: Devlet hem anadır hem babadır!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Başkan Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu: Devlet hem anadır hem babadır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Korumasındaki Çocuklarla İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır." dedi.

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