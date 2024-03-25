CHP’li Özgür Özel’den yeni skandal! Ayet’e Peygamber’in sözü dedi

CHP lideri Özgür Özel, son günlerini sağ seçmenden oy toplamak için tiyatrolara bürünerek geçiriyor.

CHP'DE GİDENİN ÖZEL AYNASI! AYET'İ PEYGAMBER'İN SÖZÜ DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlediği iftara katıldı. İftar programında konuşan Özel, Ayet'i peygamberin sözü yapmaya çalışarak, "Hazreti Peygamberin güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi'nin 58. Ayeti'ni de hatırlatarak 'Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' diyor" ifadelerini kullandı.