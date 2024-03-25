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CHP'li Özgür Özel'den yeni skandal! Ayet’e Peygamber’in sözü dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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CHP’li Özgür Özel’den yeni skandal! Ayet’e Peygamber’in sözü dedi

Türkiye yerel seçimlere emin adımlarla ilerlerken CHP'nin kirli siyaseti her gün boyut atlıyor. CHP Genel Başkanı özgür Özel partisinin İzmir Bayraklı ilçesindeki programında yeni bir skandala imza attı. Program kapsamında açıklamalarda bulunan Özel, Ayet'e Peygamber'in sözü dedi.

Yerel seçimlere giderayak terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kirli bir ittifak içerisinde bulunan CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

CHP lideri Özgür Özel, son günlerini sağ seçmenden oy toplamak için tiyatrolara bürünerek geçiriyor.

CHP'DE GİDENİN ÖZEL AYNASI! AYET'İ PEYGAMBER'İN SÖZÜ DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlediği iftara katıldı. İftar programında konuşan Özel, Ayet'i peygamberin sözü yapmaya çalışarak, "Hazreti Peygamberin güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi'nin 58. Ayeti'ni de hatırlatarak 'Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' diyor" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ROL ÇALDI

Özgür Özel'in skandalı akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemlerde konuşmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu , Hadis-i Şerif metnini değiştirmeye kalktı. Peygamber efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde söylemişti.

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