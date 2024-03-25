Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan 31 Mart mesajı: Bizi arayan milletimizin yuvasını yaparken görecek | CHP’li İmamoğlu’na salvo: Hizmet etmek yerine İstanbul’u cezalandırdı





"MİLLET BAHÇELERİYLE, KREŞLERLE, SAĞLIK OCAKLARIYLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

İstanbul'a ilişkin hayallerini anlatan Kurum, "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemizin deprem endişesi kalmasın, bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Biz, bugün de, yarın da daima milletimizin her anında hep yanında olacağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar 650 bin konutun dönüşümünü yapacağız. Metroları iki katına çıkaracağız. İki yakaya tüneller yaparak yanınızda olacağız. Millet bahçeleriyle, kreşlerle, sağlık ocaklarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. İşte biz her zaman milletimizin zor gününde nasıl yanında olduysak, 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla olmaya devam edeceğiz. İlk günden itibaren İstanbul'un bütün sokaklarında, 31 Mart zaferine inandınız. Bu omuzlara kutlu bir sorumluluğu yüklediniz. Bu öyle bir sorumluluk ki bizi bu süreçte asla laf üretirken bulmayacaksınız. Bizi arayanlar dün nasıl Hatay'ın, Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın, Tokat'ın yollarında bulduysa, yarın bizi Fikirtepe'de, Kirazlıtepe'de, Tozkoparan'da bulacaksınız. Bizi arayan herkes başımızda baretimizi, ayağımızda çizmelerimizi, İstanbul'u depremden korurken, milletimizin yuvalarını yaparken görecek. Bu şehirde, ev sahibi olmayan tek bir kişi kalmasın diye sosyal konut yaparken görecek" şeklinde konuştu.