İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural’dan İmamoğlu’na yaylım ateşi: Koltuk sevdası Türkiye’den büyük

2019'daki seçimlerde Kandil'in desteği ile İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dün Esenyurt'taki mitingde "Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil" çağrısı yaptı.

Bu sözleri, İmamoğlu'nun eski ittifak ortağı İYİ Parti'yi çok kızdırdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Ekrem İmamoğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay Vural, İmamoğlu'nun Kandil'den sufle alan DEM Parti ile İstanbul'u yöneteceğini vurguladı.

CHP'nin desteklediği DEM Parti'nin Esenyurt adayının bölücü paylaşımlarına da dikkat çeken Oktay Vural, İmamoğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla suçladı. Şu ifadeleri kullandı: