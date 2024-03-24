İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi: Koltuk sevdası Türkiye'den büyük
Başta Meral Akşener olmak üzere İP yönetiminin tamamı İmamoğlu ile köprüleri attı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB'nin CHP'li Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı. Vural İmamoğlu'nu "Koltuk sevdası Türkiye'den büyük. Haydi başka kapıya" sözleriyle eleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında Kandil İttifakı'na imza attı. Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaşan CHP, İstanbul Esenyurt'ta kendi adayını geri çektiğini açıkladı. İstanbul, Mersin, Ankara ve Trabzon'daki kirli uzlaşıda, DEM'li isimler CHP listelerinde yer aldı.
2019'daki seçimlerde Kandil'in desteği ile İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dün Esenyurt'taki mitingde "Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil" çağrısı yaptı.
Bu sözleri, İmamoğlu'nun eski ittifak ortağı İYİ Parti'yi çok kızdırdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Ekrem İmamoğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay Vural, İmamoğlu'nun Kandil'den sufle alan DEM Parti ile İstanbul'u yöneteceğini vurguladı.
CHP'nin desteklediği DEM Parti'nin Esenyurt adayının bölücü paylaşımlarına da dikkat çeken Oktay Vural, İmamoğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla suçladı. Şu ifadeleri kullandı:
CHP İBB Başkan adayı İstanbul Esenyurt'ta "oylarınızı bölmeyin, particilik yapmayın" demiş.
Senin partin yok mu?
Sen partiler üstü müsün?
Sen tek adam mısın?
İYİ Partiye operasyon yaparken particilik yapan sensin.
Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçe'ye paralel dil, Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün Anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor. Esenyurt'un İstanbul'da ayrılması için referandum öneriyor.
İstanbul'da Atatürk, Cumhuriyet, milli kimlik düşmanı, Kandil'den sufle alan DEM Partisiyle kent uzlaşısı altında iş birliği yapıp onlara makam dağıtacaksın. İstanbul'u DEM'le yönetmeye talip olacaksın.
Milliyetçiler, vatanseverler, Cumhuriyetçiler, Türkiye sevdalıları, İYİ Partililer oylarının bölücü fikirlere hizmet aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyecek, DEM'li iş birliğine oy vermeyecektir.
Senin partin, senin gönül bağın DEM sana, bizim partimiz İYİ Parti, milli siyasetimiz bize, milletimize...
Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük.
Koltuk sevdan için Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet, milli kimlik davasından taviz vermek yok...
Başka kapıya...
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