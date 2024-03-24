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Fondaş medya yine patladı! "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasına yalanlama! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Söz konusu değildir"

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Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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Fondaş medya yine patladı! Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı iddiasına yalanlama! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Söz konusu değildir

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise seçim çalışmalarına hız verdi. Başkan Erdoğan'ın son durağı ise dün (23.04.2024)  Ankara oldu. Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde alanda bulunan 200 bin kişi Başkan Erdoğan'ı coşku ile karşıladı. Bunu hazmedemeyen fondaş medya ise Ankara Mitinginde 'pankart' krizi yaşandığını ve pankart açan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların doğru olmadığını bildirerek, "Şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına hız vererek mitinglere katılmayı sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'I ANKARA'DA 200 BİN KİŞİ KARŞILADI
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Başkan Erdoğan'ın son durağı dün (23.04.2024) Ankara oldu. Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, alanda 200 bin kişinin bulunduğunu belirtti. Erdoğan'ın sayı vermesinden sonra alandaki kalabalık daha da coştu.

FONDAŞ MEDYADAN KİRLİ ALGI

Bunu hazmedemeyen fondaş medya ise Ankara Mitinginde 'pankart' krizi yaşandığını ve pankart açanların gözaltına alındığını duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde izinsiz pankart açan 5 kişilik grubun herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarıldığı ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmalarının sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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