Fondaş medya yine patladı! "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasına yalanlama! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Söz konusu değildir"
Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise seçim çalışmalarına hız verdi. Başkan Erdoğan'ın son durağı ise dün (23.04.2024) Ankara oldu. Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde alanda bulunan 200 bin kişi Başkan Erdoğan'ı coşku ile karşıladı. Bunu hazmedemeyen fondaş medya ise Ankara Mitinginde 'pankart' krizi yaşandığını ve pankart açan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların doğru olmadığını bildirerek, "Şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına hız vererek mitinglere katılmayı sürdürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'I ANKARA'DA 200 BİN KİŞİ KARŞILADI
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Başkan Erdoğan'ın son durağı dün (23.04.2024) Ankara oldu. Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, alanda 200 bin kişinin bulunduğunu belirtti. Erdoğan'ın sayı vermesinden sonra alandaki kalabalık daha da coştu.
FONDAŞ MEDYADAN KİRLİ ALGI
Bunu hazmedemeyen fondaş medya ise Ankara Mitinginde 'pankart' krizi yaşandığını ve pankart açanların gözaltına alındığını duyurdu.
Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde izinsiz pankart açan 5 kişilik grubun herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarıldığı ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmalarının sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...
- Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek
- Mantık Testi: 15 Saniyede Zekanı İspatla: Dolup Taşacak Kovayı Bul!
- İncirin Gizli Sırrı Ortaya Çıktı! Yıllarca Meyve Sandığımız Şey Meğer...
- Hurma Çekirdeklerinin Faydaları Sizi Şaşırtacak! Atmadan Önce Okuyun
- Gönül Dağı'nda Hazır Olun Yeni Veda Kapıda! Yıkım Peş Peşe Geliyor!
- 1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda
- Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu
- Hürrem Sultan'ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...