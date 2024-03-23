23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bahar Kalkanı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu! Acı haberi MSB duyurdu...

Bahar Kalkanı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu! Acı haberi MSB duyurdu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
Bahar Kalkanı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu! Acı haberi MSB duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bahar Kalkanı bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA