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Başkan Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor

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Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Başkan Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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