Şanlıurfa'da seçim yarışı! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber'de konuştu: "Şanlıurfa'da AK Parti büyükşehir ve ilçelerde yarışı önde götürüyor"

İşte Bozova'da, Siverek'te Suruç'ta, Viranşehir, Ceylanpınar gibi bizim Taşra ilçelerimizde DEM ile AK Parti arasında yürüyen bir yarış var. Diğer partilerin kendi iddiaları var ama esaslı yarış bunlar arasında yürüyor. Harran'da zaten Cumhur İttifakı var. Akçakale ve merkezde Yeniden Refah'ta bir yarış içerisinde Siverek'te de güçlü bri ayrış avr. Ama dediğim gibi asıl yarış AK Parti ile DEM arasında. Ama buradaki halkın eğilimi yeni dönemde de AK Parti ve büyükşehirde devam yönünde. İlçelerde de seçim gecesi göreceğiz algılar değil, ve dışarıda oluşturulan havalar değil, Şanlıurfa'nın kendi iradesi sonucu belirleyecek. Ve bu irade de Cumhurbaşkanımızın ve onun emanet ettiği adayları gösteriyor. Şanlıurfalıların basiret ve feraseti her türlü hesabı görecek nitelikte. O yüzden de hemşehrilerimize biz inanıyoruz ve güveniyoruz.