Başkan Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziye telefonu
Başkan Erdoğan Rusya'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası Putin'i arayarak taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti." denildi.
Başkan Erdoğan Rusya'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası Putin'i arayarak taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI TERÖR!
Öte yandan Başkan Erdoğan bugün Ankara mitingindeki konuşmasının başında, dün gerçekleştirilen, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını kınadı.
Erdoğan, "Dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla, ülkem ve milletim adına, Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör, kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun, kabul edilemez. Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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