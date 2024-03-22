31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala RTÜK'ten anket uyarısı
Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) seçim yasaklarına ilişkin açıklama yapılarak, seçimden önceki 10 günlük süreçte anket yayınlanamayacağı bildirildi.
RTÜK, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesinde seçim yasaklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Seçimlerde siyasi partilerin ve adayların yayınlar yoluyla yapacakları propagandaların kurallarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edildiği; ancak, yayıncı kuruluşların belirlenen kuralları bazen ihlal ettiğinin, RTÜK izleme uzmanlarının denetimlerinde belirlendiğine dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceklerdir. Medya hizmet sağlayıcılarının 29 Mart 2024 Cuma saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca yoktur."
"Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasaktır."
"Ayrıca, seçim gününe kadar yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir. Özellikle haber bültenlerinde, konuk ve yorumcu davet edilen haber programlarında, siyasi parti genel başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir."
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