CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem enkazı itiraf etti!

Göreve geldiğinde belediyenin borcunun, bütçenin yüzde 82,3'ü kadar olduğunu söyleyen Erdem, "Şimdi ise borcumuz bütçemizin yüzde 16'sı oranında. Yüzde 16 olan yatırım bütçemiz ise yüzde 30,4 oldu. Yani, borcu azalırken yatırımları büyüyen bir belediye devrediyoruz. Geride kalan 5 yılın sonunda yapılan vatandaş memnuniyet anketlerinde görüyoruz ki, vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 82'si Nilüfer'de yaşamaktan mutlu olduğunu söylüyor. İşte bizim dönem sonu karne notumuz budur" dedi.