CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem enkazı itiraf etti!
Bursa’da, yeniden aday gösterilmediği için görevinin bitmesine 10 gün kalan Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem, önceki akşam veda niteliği taşıyan iftarda bir araya geldiği gazetecilere, 5 yıllık başkanlık dönemini değerlendirirken, 2019’da CHP’li Başkan Mustafa Bozbey’den enkaz devraldığını itiraf etti.
Bursa'nın gözbebeği Nilüfer'de yeniden aday gösterilmediği için görevinin bitmesine 10 gün kalan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, önceki akşam veda niteliği taşıyan iftarda bir araya geldiği gazetecilere, 5 yıllık başkanlık dönemini değerlendirirken, 2019'da CHP'li Başkan Mustafa Bozbey'den enkaz devraldığını itiraf etti.
Göreve geldiğinde belediyenin borcunun, bütçenin yüzde 82,3'ü kadar olduğunu söyleyen Erdem, "Şimdi ise borcumuz bütçemizin yüzde 16'sı oranında. Yüzde 16 olan yatırım bütçemiz ise yüzde 30,4 oldu. Yani, borcu azalırken yatırımları büyüyen bir belediye devrediyoruz. Geride kalan 5 yılın sonunda yapılan vatandaş memnuniyet anketlerinde görüyoruz ki, vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 82'si Nilüfer'de yaşamaktan mutlu olduğunu söylüyor. İşte bizim dönem sonu karne notumuz budur" dedi.
Turgay Erdem'in kendisinin de Belediye Başkan Yardımcısı olduğu 2019 yılı öncesini kötülemesi büyük bir tezat oluştururken, o dönemde belediye başkanı olan Mustafa Bozbey'in ise hali hazırda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması, "Büyükşehrin bütçesini de batırır mı?" sorusunu gündeme getirdi.
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