Çanakkale için projeleri neler? Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu A Haber'de anlattı | “CHP 74 vaadinin 18’ini gerçekleştirdi”
Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında projelerini anlattı. İskenderoğlu, "CHP 74 vaadinin 18’ini gerçekleştirdi. Bizim 180’e yakın vaadimiz var, hepsini yapacağız." dedi. İskenderoğlu suya yüzde 50 indirim yapacaklarının müjdesini vedi.
Yerel seçime son 8 gün kaldı ve Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında projelerini anlattı. İşte o programdan satır başlıkları;
"YAŞAM TARZINA ASLA MÜDAHALE ETMEYİZ"
"21 yıldır bu ülkeyi yöneten bir partinin mensubu olarak AK Parti'de siyasete başlayan biri olarak hala yaşam tarzına müdahalenin konuşulmasını karşı tarafın korku siyasetine bağlıyorum. Birtakım korkularla insanların hizmet almasını önlemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bana da ilk sorulan sorulardan biri de bu."
"Biz yıllardır Beyoğlu'nu yönetiyoruz yıllardır Bursa'yı yönetiyoruz ve orada ki Arap Şükrü sokağını kapattık mı ki Çanakkale'de öyle bir müdahale de bulunalım? Hiç öyle bir kaygımız yok. Çanakkaleli hemşerilerimin daha konforlu ve temiz mekanlarda belediye hizmeti almasını sağlayacağım.
"CHP 74 vaadinin 18'isini gerçekleştirdi. CHP yönetimi belediye binasını bile bitiremedi. 3 buçuk yılda dünyanın en uzun köprüsünü bitiren bir iktidar 8 yılda Çanakkale Belediyesini bitiremeyen bir belediye. Ben o kentin bir bireyiyim ve utanıyorum."
"SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM"
"Türkiye'nin en pahalı suyunu Çanakkale tüketiyor. İlk ay meclis üyesi arkadaşlarımla su ücretlerine yüzde 50 indirim yapağız."
"Toplam 112.500 m2 4 bin 500 kapasiteli 6 yeni otopark yapacağız ve otopark sorununu da ortadan kaldıracağız. Betonarme otoparkı aslında doğru bulmuyorum ama deprem zamanı da gördük ki böyle otoparklar bazen sahra hastanesi bazen de yaşam alanı olarak da kullanılabiliyor. Bu sebepten dolayı da bir tane de olsa betonarme otoparkımız olacak."
"Dirençli bir şehir olmak üzere hemen ön çalışmamızı yapacağız. Çanakkale'de sosyal konutlar olmak üzere özellikle fiziki ömrünü tamamlamış çok konutumuz var. Bunlarda yatay mimari istiyoruz."
"4. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak bisiklet hediye edeceğiz hemde hiçbir şart gözetmeksizin. 8.sınıf öğrencilerine de 1 hafta kamp yani yaz tatili hediyemiz olacak.12. sınıf öğrencilerimize de 1 hafta yurt dışı tatili vereceğiz."
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