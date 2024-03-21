Yeni kampanyayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de duyurdu: Vatandaşlarımızla omuz omuza vereceğiz

İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında öne çıkanlar:

"MAVİ VE YEŞİL VATAN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Ülkemizin 3'te biri ormanlarla kaplı ve bu bizler için büyük bir zenginlik. Son 21 yılda 3 milyona hektara yakın bir alanı da ormanlarımıza dahil edeceğiz. Mavi vatan ve yeşil vatanı korumak için elimizden geleni yapıyoruz.