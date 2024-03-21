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Yeni kampanyayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de duyurdu: Vatandaşlarımızla omuz omuza vereceğiz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Yeni kampanyayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de duyurdu: Vatandaşlarımızla omuz omuza vereceğiz

Çanakkale'de Dünya Ormancılık Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e konuştu. Bakan Yumaklı yakın zamanda başlayacak "Ormanım temiz" kampanyasının detaylarını aktarırken yaz aylarının yaklaşması nedeniyle olası yangılara karşı verilecek mücadelenin detayları da A Haber ekranlarında anlattı. İşte detaylar...

Dünya Ormancılık Günü kapsamında Çanakkale'de düzenlenen etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında öne çıkanlar:

"MAVİ VE YEŞİL VATAN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Ülkemizin 3'te biri ormanlarla kaplı ve bu bizler için büyük bir zenginlik. Son 21 yılda 3 milyona hektara yakın bir alanı da ormanlarımıza dahil edeceğiz. Mavi vatan ve yeşil vatanı korumak için elimizden geleni yapıyoruz.

YANGINLA İLGİLİ KRİTİK 3 AŞAMA

Yangınla alakalı üç aşama var. Öncesi, yangın anı ve sonrası için planlamalar var. Ülkemiz yangınla mücadelede aşama kaydetti. İnsansız hava araçlarını kullanıyoruz. Alev savaşçılarımız var.

ORMANIM TEMİZ KAMPANYASI BAŞLIYOR

Asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bununla ilgili farklı çalışmalar yapıyoruz. Nisan ayında 'Ormanım temiz' kampanyası başlatacağız. Türkiye genelinde vatandaşlarımızla orman içlerini temizleyeceğiz. Omuz omuza vererek çalışacağız.

YENİ TEŞVİKLER YOLDA

Tarımsal üretimin artırılmasına yönelik adımlar atıyoruz. Yeni programlar açıklıyoruz. Çok sayıda istihdam sağladık.

Su olmazsa tarım olmazSu olmazsa tarım olmaz "SU OLMAZSA TARIM OLMAZ"

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