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"Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı

GÜNDEM Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Bozdoğan-14 operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-14" operasyonlarında, 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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