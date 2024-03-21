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Son dakika | AK Parti Kilis mitingi | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Son dakika | AK Parti Kilis mitingi | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Kilis'te düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

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