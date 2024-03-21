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Başkan Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı: Hayırlara vesile olmasını diliyorum

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Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı mesajı: Hayırlara vesile olmasını diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum' dedi.

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