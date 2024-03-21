FETÖ’cü eski savcının Ekrem İmamoğlu aşkı! Cezaevinden çıktı "UBE Haber" mikrofonunu alıp trol oldu
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. "UBE Haber" adlı sosyal medya hesabıyla İstanbul'da seçimlere ilişkin güya sokak röportajı yapıyormuş algısı yaratan Uğur Gürses'in FETÖ'den ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. 6 yıl 3 ay hapis cezası da alan Gürses, cezaevinden çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu'nun trolü oldu.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşmasıyla birlikte çanta çanta dolarlarla gündeme gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri de çoğaldı. İşi sadece Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmak olan trollerden en son ifşa olanı ise FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı.
FETÖ ÇALIŞMA EVLERİNDE SINAV SORULARI GETİRİLMİŞ
Uğur Gürses, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olan FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcılarından çıktı. Hain darbe girişimi sonrasında ihraç edilen Gürses, tutuklandı.
Marmara Üniversitesinde öğrenim görürken, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgütün bütün toplantılarına katıldığı ortaya çıkan Gürses'in 2008 yılında örgüt üyeleri için FETÖ tarafından kurulan hakim-savcı çalışma evlerinde sınava hazırlandığı ortaya çıktı.
Gürses hakkında hazırlanan iddianamede yer verilen ifadelere göre, M.A. isimli örgüt üyesi Uğur Gürses ile birlikte Ankara'da Dikmen Caddesinde örgüt tarafından oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerinde kaldığını anlattı.
M.A ifadesinde "Ankara'da çalışma evleri olduğunu söyleyerek beni Ankara'ya yönlendirdiler. O evde Şanlıurfa Siverek'te Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde ihraç olan Uğur Gürses de vardı. Bu evde kaldığımız süre boyunca 2008 yılı adli ve idari hakimlik savcılık sınavlarına girdik. Günde 10 saate yakın ders çalıştık. Evde kaldığımız süre boyunca B.Ö. bir iki kez bize deneme sınavı getirip çözdürmüştü. İdari yargı sınavını ben ve C.B. kazandık. Adli yargı sınavını ise V.D. ile Uğur Gürses kazandı. Yine evde bulunanlardan M.Y.nin ise 2009 yılında yapılan sınavı kazandığını duydum" dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI, ÇIKTI TROL OLDU
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur Gürses, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden çıkan FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, "UBE Haber" adı altında sosyal medya hesapları kurup sözde sokak röportajcısı oldu.
İstanbul'da seçimlere ilişkin güya sokak röportajı yapıyormuş algısı yaratan Gürses, açıktan Ekrem İmamoğlu trolü oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı bütün röportajlarda açıkça Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkaran Gürses, bütün röportajlarında da muhtemelen tanınmamak için gözlük kullanıyor.
YAŞLI ADAMLA DALGA GEÇİP YILIN KAPAĞI DİYE İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ
Sosyal medya hesabından yayınladığı röportajında pazarda yaşlı bir adamla röportaj yapan FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, hükümete destek veren yaşlı adamla dalga geçtikten sonra "yılın kapağı" diye paylaştı.
Gürses, paylaşımına Ekrem İmamoğlu'nu da etiketlemeyi ihmal etmedi. Gürses'in diğer paylaşımlarında da sürekli Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapması, onun paralı trolü olduğu yorumlarını getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka Testi: Resimdeki 3 Farkı Bulabilir misin? 400 Kişiden Sadece 5'i Başardı!
- Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!
- Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....
- 1999-2005-2008 sonrasına milim milim yaş tablosu! 7200-5400 günlük primle nihayete kavuştu! EYT'siz emeklilik hayali gerçek oluyor!
- Dikkatli Olun! Bu Burçlar Öfkelendiğinde Ateş Püskürtüyor
- Kişilik Testi: İlk Gördüğünüz Şey En Derin İhtiyacınızı Ortaya Çıkarıyor!
- Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!
- Maaşınıza Ek Gelir! E-Devlet'te Sizi Bekleyen Parayı Keşfedin! Hemen Bakın, Binlerce TL...
- MEB'den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar
- Emekliye 4'ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL'lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...