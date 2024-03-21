FETÖ’cü eski savcının Ekrem İmamoğlu aşkı! Cezaevinden çıktı "UBE Haber" mikrofonunu alıp trol oldu

M.A ifadesinde "Ankara'da çalışma evleri olduğunu söyleyerek beni Ankara'ya yönlendirdiler. O evde Şanlıurfa Siverek'te Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde ihraç olan Uğur Gürses de vardı. Bu evde kaldığımız süre boyunca 2008 yılı adli ve idari hakimlik savcılık sınavlarına girdik. Günde 10 saate yakın ders çalıştık. Evde kaldığımız süre boyunca B.Ö. bir iki kez bize deneme sınavı getirip çözdürmüştü. İdari yargı sınavını ben ve C.B. kazandık. Adli yargı sınavını ise V.D. ile Uğur Gürses kazandı. Yine evde bulunanlardan M.Y.nin ise 2009 yılında yapılan sınavı kazandığını duydum" dedi.