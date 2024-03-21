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Emine Erdoğan'dan Gönül Elçileri Projesi'ne ilişkin paylaşım

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Emine Erdoğan’dan Gönül Elçileri Projesi’ne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle buluştuğu iftar programının ardından paylaşımda bulundu.

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