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Başkan Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı: İyi ki varsınız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı: İyi ki varsınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

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