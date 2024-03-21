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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de temaslarda bulundu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel’de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak için geldiği Brüksel'de ikili görüşmeler yaptı, yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak için geldiği Brüksel'de bir dizi temasta bulundu.

Uluslararası gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolünün ele alındığı zirve marjında ilk olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşen Fidan, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol'u kabul etti.

Fidan ardından, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nde Belçika'da yerleşik vatandaşlarla buluşan Fidan, Brüksel'den ayrılmadan önce Belçika Dışişleri Bakanlığında, mevkidaşı Hadja Lahbib ile görüştü.

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