A Haber TF6000'in üretildiği fabrikada! TF6000, ANKA-3 ile Kızılelma'ya güç verecek
TEI tarafında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde ilk kez çalıştırılan turbofan motoru TF6000, ANKA-3 ile Kızılelma'ya güç verecek. A Haber yerli ve milli imkanlarla geliştirilen o motorun üretiminin yapıldığı fabrikaya Eskişehir'e gitti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.
Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 9 Mart tarihinde ilk kez çalıştırıldı. TEI tarafından geliştirilen motor, KIZILELMA ve ANKA-3 platformlarına güç verecek. TF6000, Millî Muharip Uçak KAAN'ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak gerçek bir askerî turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.
YÜREKLERE HUZUR VERİYOR
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor! Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı! Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000'den alacak! Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." paylaşımını yapmıştı.
A HABER ÜRETİM FABRİKASINDA
TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye, aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak. A Haber yerli ve milli imkanlarla geliştirilen o motorun üretiminin yapıldığı fabrikaya Eskişehir'e gitti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.
MOTOR NASIL ÇALIŞIYOR
Mert Hacıalioğlu: Bizler şu anda Eskişehir'deyiz. Turbofan motoru TF6000 hemen burada yer alıyor. İlk çalıştırma bu alanda yapıldı. Burada çalışmalar sürecek ve Kızılelma ile ANKA-3'e güç verecek. TF6000 havayı alıyor ve etki gücü oluşturarak hızlandırıyor. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. TEI daha öncede bir çok çalışmaya imza atmıştı. Bu motor da onlardan biri olarak tarihe geçti. Türkiye'nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi.
GÖKLERDE OLACAK
Geride bıraktığımız süreçte TEI insansız hava araçları olsun uçaklar olsun helikopterler olsun önemli çalışmalara imza attı. Burada TF600'nin testleri devam ediyor bunlar tamamlandıktan sonra onu göklerde göreceğiz. Test alanı da hemen motora yakın bir noktada gerçekleştiriliyor. Burada tüm parametreler tek tek ele alınıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...
- Viral Olan IQ Testi: Görseldeki Karpuzları Sayabilir misin?
- 22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...
- Zeka Testi: Resimdeki 3 Farkı Bulabilir misin? 400 Kişiden Sadece 5'i Başardı!
- Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!
- Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....
- 1999-2005-2008 sonrasına milim milim yaş tablosu! 7200-5400 günlük primle nihayete kavuştu! EYT'siz emeklilik hayali gerçek oluyor!
- Dikkatli Olun! Bu Burçlar Öfkelendiğinde Ateş Püskürtüyor
- Kişilik Testi: İlk Gördüğünüz Şey En Derin İhtiyacınızı Ortaya Çıkarıyor!
- Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!