A Haber TF6000’in üretildiği fabrikada! TF6000, ANKA-3 ile Kızılelma’ya güç verecek

MOTOR NASIL ÇALIŞIYOR

Mert Hacıalioğlu: Bizler şu anda Eskişehir'deyiz. Turbofan motoru TF6000 hemen burada yer alıyor. İlk çalıştırma bu alanda yapıldı. Burada çalışmalar sürecek ve Kızılelma ile ANKA-3'e güç verecek. TF6000 havayı alıyor ve etki gücü oluşturarak hızlandırıyor. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. TEI daha öncede bir çok çalışmaya imza atmıştı. Bu motor da onlardan biri olarak tarihe geçti. Türkiye'nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi.