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A Haber TF6000'in üretildiği fabrikada! TF6000, ANKA-3 ile Kızılelma'ya güç verecek

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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A Haber TF6000’in üretildiği fabrikada! TF6000, ANKA-3 ile Kızılelma’ya güç verecek

TEI tarafında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde ilk kez çalıştırılan turbofan motoru TF6000, ANKA-3 ile Kızılelma'ya güç verecek. A Haber yerli ve milli imkanlarla geliştirilen o motorun üretiminin yapıldığı fabrikaya Eskişehir'e gitti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 9 Mart tarihinde ilk kez çalıştırıldı. TEI tarafından geliştirilen motor, KIZILELMA ve ANKA-3 platformlarına güç verecek. TF6000, Millî Muharip Uçak KAAN'ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak gerçek bir askerî turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

YÜREKLERE HUZUR VERİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor! Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı! Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000'den alacak! Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." paylaşımını yapmıştı.

A HABER ÜRETİM FABRİKASINDA

TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye, aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak. A Haber yerli ve milli imkanlarla geliştirilen o motorun üretiminin yapıldığı fabrikaya Eskişehir'e gitti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

MOTOR NASIL ÇALIŞIYOR

Mert Hacıalioğlu: Bizler şu anda Eskişehir'deyiz. Turbofan motoru TF6000 hemen burada yer alıyor. İlk çalıştırma bu alanda yapıldı. Burada çalışmalar sürecek ve Kızılelma ile ANKA-3'e güç verecek. TF6000 havayı alıyor ve etki gücü oluşturarak hızlandırıyor. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. TEI daha öncede bir çok çalışmaya imza atmıştı. Bu motor da onlardan biri olarak tarihe geçti. Türkiye'nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi.

GÖKLERDE OLACAK

Geride bıraktığımız süreçte TEI insansız hava araçları olsun uçaklar olsun helikopterler olsun önemli çalışmalara imza attı. Burada TF600'nin testleri devam ediyor bunlar tamamlandıktan sonra onu göklerde göreceğiz. Test alanı da hemen motora yakın bir noktada gerçekleştiriliyor. Burada tüm parametreler tek tek ele alınıyor.

KAAN'DA KULLANILACAK

TF6000'den elde edinilen tecrübeler milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak. Yerli ve milli motorlar 2028'de KAAN'da kullanılacak. Bu motorların üretilmesi ve geliştirilmesi oldukça önemli.

A Haber üretim yerinde! Yakında göklerdeA Haber üretim yerinde! Yakında göklerde A HABER ÜRETİM YERİNDE! YAKINDA GÖKLERDE
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