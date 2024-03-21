21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır'daki nevruz kutlamasına ilişkin 7 gözaltı

Diyarbakır'daki nevruz kutlamasına ilişkin 7 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
ABONE OL
Diyarbakır’daki nevruz kutlamasına ilişkin 7 gözaltı

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA