Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok dev projelerini tek tek anlattı | Mal varlığı provokasyonuna net yanıt: İspatlamayan namerttir

ANKARA YAŞAYAN ŞEHİR OLACAK

Ankara Altınok ile beraber yaşayan şehir olacak. Ankara ülkemizin vitrini. Saat 9'da hayat bitiyor. Kimsenin hayat tarzına ve yaşam tarzına karışmayacağız.

Hurdacılara gidiyoruz diyorlar ki Altınok burayı kaldıracak. Diyorum ki Ankara'yı ticaretin merkezi yapacağız. Hale gidiyorum gitmeden önce hali kaldıracağım. Böyle bir şey olabilir mi. Biz Ankara'nın ticaretini geliştireceğiz. Belediye başkanları şehrin ekonomisini güçlendirir, sanayi şehri yapabilir, işsizliğe çare bulabilir. Ankaramız zaten ışıkları sayın Yavaş'la beraber sönmüş. Yol yapsaydım trafik sıkışırdı diyor. Yol yapmazsan trafik sıkışır. Bunu hızlı şekilde çözmemiz lazım. Bir sene sonra Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelecek.

Yardımları düşürmüş. Bu rakamların hepsi elimizde. Sosyal destekleri yapıyoruz, ne bir tane fotoğraf karesi var. Dolayısıyla yapmış olduğu bütün destekler yüzde 4'tür ve düşmüştür. 300 milyar bütçe yönetti 5 yılda. Yapmış olduğu bütün destek 12 milyar. 9 milyarlık gayrimenkul sattı. 8 milyar şu an SGK'ya borcu var. Şu an 20 milyar borcu var belediyenin. EGO'nun zamanı 17 misli artmış. Sayın Yavaş'ı bir şirketin başına getirmiş olsaydınız batırmıştı.