Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Yeni harita durum ne? Marmara’da tehlikenin boyutu…

MARMARA'DA KORKUTAN FAY

Marmara'dan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı şu anda en fazla korkulan fay. Buradaki fay en son 1176 yılında bir deprem üretmiş aradan 250 yıllık bir zaman geçmiş durumda. Gerilim burada arttık gittikçe arttık. Marmara Denizi içinde olacak bir deprem sadece İstanbul'u değil denize kıyısı olan illeri de etkileyecek. Burada bir de güney hat üzerinde ilerleyen bir fay var. Burada biriken gerilimler var.