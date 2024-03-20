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Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Yeni harita durum ne? Marmara’da tehlikenin boyutu…

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Yeni harita durum ne? Marmara’da tehlikenin boyutu…

Kahramanmaraş ve Marmara Denizi açıklarında bugün peş peşe depremler meydana geldi ve korkuya yol açtı. Öte yandan fay haritasında güncelleme yapıldı. Haritaya yeni faylar eklendi. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan deprem uzmanı Gazi Üniversite Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen anlattı.

Bu sabah Kahramanmaraş'ta 4, Marmara Denizi'nde ise 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi saat 08. 55'te 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerin 5,13 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

OLUMSUZ DURUM YOK

Marmara Denizi'nde de saat 09. 21'de 3, 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 9 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan fay haritasında güncelleme yapıldı. Gelişmeleri deprem uzmanı Gazi Üniversite Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen A Haber'de anlattı.

DEPREM RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Doç. Dr. Bülent Özmen: Marmara Denizi ile ilgili yapılan bütün çalışmalara, hem diri faylar ve geçmişte yaşanan depremlere baktığımız zaman Marmara'da deprem riskinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bölgede yaşanan depremlere bakarak olası bir depremin geldiğini yakan zamanda olacağı gibi tahminlerde bulunmak mümkün değildir. Son 120 yılda Marmara'da meydana gelen deprem verilene bakarak 3,5 geçen depremleri görüyoruz.

BÜYÜK DEPREM ÜRETTİLER

Diri fay deprem üretme potansiyeli olan fay demektir. Şu anda bunlar aktif durumda. Zamanını bilemiyor olsak da Türkiye'nin diri fay haritasındaki faylar deprem üretecektir. Türkiye'nin örümcek ağı gibi deprem üretme kapasitesine sahip faylarla kaplı olduğunu görebiliriz. Koyu sarı ve kırmızı ile gösterilen noktalar 1900 yılından günümüze kadar geçen süreç içinde büyük deprem üretmiştir.

DİRİ FAY HATTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Şu anda 485 tane diri fay hattı olduğu ifade ediliyor. Bunları segmentlere ayırdığımız zaman 550 çıkıyor. Bu 5,5 büyüklüğünden daha şiddetli deprem üretme potansiyeli olan fayın olduğunu biz burada görüyoruz. Türkiye'de diri fay haritaları hazırlama görevi MTA yapılıyor. Bu harita güncellendiği anda diri fay hattı sayılarının daha fazla aratacağını da çok rahat ve kesin bir şekilde söyleyebiliyoruz.

MARMARA'DA KORKUTAN FAY

Marmara'dan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı şu anda en fazla korkulan fay. Buradaki fay en son 1176 yılında bir deprem üretmiş aradan 250 yıllık bir zaman geçmiş durumda. Gerilim burada arttık gittikçe arttık. Marmara Denizi içinde olacak bir deprem sadece İstanbul'u değil denize kıyısı olan illeri de etkileyecek. Burada bir de güney hat üzerinde ilerleyen bir fay var. Burada biriken gerilimler var.

Diri fay haritası güncellendi!Diri fay haritası güncellendi! DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENDİ!
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