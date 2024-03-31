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Ordu seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti.

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Ordu seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanacak. 81 il ve 922 ilçe için gerçekleştirilecek olan seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de Ordu. Peki 31 Mart 2024 Ordu yerel seçim sonucu ne oldu? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

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