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Rusya'dan başkan Erdoğan'a minnet dolu sözler: "Ukrayna'da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız"

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Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Rusya’dan başkan Erdoğan’a minnet dolu sözler: Ukrayna’da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna ile Rusya arasında müzakere masasına dönülmesi için üzerine düşen rolü üstlenmeye hazır olduğuna dair sözlerine yanıtta bulunarak “Erdoğan’a, Ukrayna’da barış inisiyatifi nedeniyle minnettarız” ifadesini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, devlet başkanlığı seçimi zaferini tebrik etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'a Ukrayna ile Rusya arasında barış için attığı adımlardan dolayı minnettar olduklarını belirten Zaharova, "Kolektif Batı'nın tüm gezegene neyi dayattığını anlayan dünya, uzun yıllardır yaptığımız gibi barışı, barışçıl bir senaryoyu, barışçıl bir çözümü giderek daha aktif bir şekilde destekliyor. Biz bu yöndeki tüm tekliflerin samimiyetini sorgulamadan herkese minnettarız.

Bu kolektif Batı'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 87,28 oy alarak kazanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik etmiş, Putin'e "Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

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