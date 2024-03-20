Rusya'dan başkan Erdoğan'a minnet dolu sözler: "Ukrayna'da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız"

Bu kolektif Batı'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.