Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Irak'la ortak harekat merkezi kurulacak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde önemli kararlar alındığını açıkladı. Irak’ın ilk kez PKK’yı terör örgütü olarak ilan ettiğini belirterek, "Tabii bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra ortak çalışmalarımız olacak, ortak bir harekat merkezi kuracağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan hatırlanacağı üzere 12 Mart'ta Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde icra edilen harekâtların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'la ortak harekat merkezi kurulacağını duyurdu. Şehit aileleriyle iftarda buluşmak üzere Kahramanmaraş'a gdien Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk olarak Vali Mükerrem Ünlüer'i ziyaret etti.
Güler, daha sonra Vali Ünlüer, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte uzun çarşı esnafını ziyaret etti.
"BU ÖRGÜTÜ DE BU SENE HALLEDECEĞİZ"
Güler, daha sonra çarşıdaki AK Parti Gençlik Kolları'nın bulunduğu yere geçip, burada gençlerle sohbet etti. Gençlerin sorularını yanıtlayan Güler, TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde açmış olduğu tesisi hatırlattı.
"BU ÖRGÜTÜ BU SENE HALLEDECEĞİZ"
Güler, bir gencin, "Terör bitecek mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Bu terör bir bela başımızda ama dünyadaki en pahalı arazide yaşıyoruz. Bunun bir bedeli olacak. İşte böyle bir bedel ödüyoruz. Bir taraftan en güzel işte 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz, aynı anda 4 mevsimi yaşayabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi vermiş Allah, her türlü maden var ve böyle sizler gibi insan kaynağımız var. Tabii ki bu herkesi rahatsız ediyor. Artı, işte ülkemizin son yıllardaki, özellikle son 20 yıldaki hızlı gelişimi, hızlı büyümemiz, bunlar herkesi rahatsız ediyor çevremizde. İnşallah bu örgütü de bu sene halledeceğiz."
'ENERJİ, TARIM, HAYVANCILIKLA İLGİLİ BİRER KOMİSYON KURULACAK'
Güler, 14 Mart'ta Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Bağdat'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik zirvesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Güler, zirvenin çok olumlu geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Bu PKK terör örgütüyle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Fakat 40 yıldır bu Irak yönetimi maalesef bu heriflere ne bir terör örgütü diyebildiler ne işte bunu yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Ama bundan önce aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da. O görüşmede de tabii bu konunun üzerinde çok aşırı şekilde duruldu ve bu Irak'a son Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi terör olduğunu ilk defa kabul etti ve bunu da deklare etti. Tabii bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra onlarla ortak çalışmalarımız olacak, ortak bir harekat merkezi kuracağız. Erbil yönetiminin buna bakışı çok olumlu. Ama asıl bu çalışmalar, sadece terör örgütünün yasaklanması değildi. Orada 5-6 tane daha enerji, tarım, hayvancılık, su işleri dahil bunlarla ilgili her birinde yeni birer komisyon kurulacak ve bu karşılıklı çalışmalarla bu konuların hepsinde gelişmeler elde etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların tabii Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan 'Kalkınma yolu' diye bir proje var. Duydunuz tabii hepiniz, mutlaka bilin bunu. Çünkü Türkiye'mizin gelecekteki en önemli işi bu. Türk şirketleri tercihli olarak oralarda iş yapacaklar; 4 tane otoyol, 4 tane demir yolu yanında, 8 tane yolla Çin'den gelen bütün mallar, işte bu kalkınma yolu vasıtasıyla Avrupa'ya taşınacak."
IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'TA GÜVENLİK ZİRVESİ YAPILDI
12 Mart'ta Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde icra edilen harekâtların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü." ifadelerine yer verilmişti.
14 Mart tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi yapıldı. Görüşmelerin gündeminde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları yer aldı.
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