FETÖ firarisi eski Vali Ahmet Pek yakalandı
GÜNDEM AA
Terör örgütü FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı."
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