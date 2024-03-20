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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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