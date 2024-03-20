Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik AB üyelik süreci mesajı! "Bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar.."

Albares, iki ülkenin de Akdeniz için Birlik (AiB) ve NATO üyesi olduğuna işaret ederek Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediklerini ve üyeliğin onaylanmasını istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin İspanya için çok önemli ortak olduğunu vurgulayan Albares, Türkiye'nin liderler zirvesi gerçekleştirdikleri ender ülkelerden birisi olduğunu ve bir sonraki zirvenin İspanya'da gerçekleşeceğini kaydetti.

Albares, Medeniyetler İttifakı Forumu'nu tekrar bir araya getirmek istediğini söyleyerek bunun iki toplumun karşılaştığı zorluklarla mücadele için gerekli bir platform olduğunu belirtti.