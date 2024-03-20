Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Vatandaşların tapularının Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği iddiası doğru değil"
Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildi" iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönünde iddialar bulunduğu hatırlatıldı.
Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Tapu Müdürlüklerinde de TAKBİS'ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden de tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle 'müşterek' olarak gözüktüğü tespit edilmiştir. Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır."
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