CHP’nin fonladığı Halk TV’de Timur Soykan PKK sözcülüğüne soyundu: Kayyum atıyorsan sen darbecisin

"KAYYUM ATIYORSAN DARBECİSİN"

Terörle bağlantıları çıkan belediyelere atanan kayyumları eleştiren Soykan, "Kayyum atıyorsan sen darbecisin" dedi.

Soykan şunları söyledi:

"Şunu söylemezsem çatlayacağım. Demokrasi dediğiniz şey halkın kendisini yöneteceği insanları seçmesidir. Sen oraya kayyum atıyorsan sen darbecisin. Bunun aması fakatı yok sen darbecisin."