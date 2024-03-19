CHP'nin fonladığı Halk TV’de Timur Soykan PKK sözcülüğüne soyundu: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
Türkiye 31 Mart yerel seçimlere gün sayarken “Büyükşehirleri kaybedeceğiz” endişesine kapılan CHP, yerel seçimlere giderayak Kandil’lin partisi DEM ile safları sıklaştırıyor. Son olarak CHP’nin fonladığı Halk TV’de konuşan BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, PKK iltisaklı belediyelere kayyum atanmasından büyük rahatsızlık duydu. Timur Soykan adeta PKK'nın sözcülüğüne soyunarak kayyum atanmasını "darbecilik" olarak gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ve Kandil ile tutuştuğu pazarlığın gölgesinde yerel seçimlere gidiyor.
CHP listeleri DEM'li isimlerle doldurulurken bir yandan da fondaş medya aracılığıyla kirli ittifak meşru gösterilmeye çalışılıyor.
CHP'NİN KANALINDA PKK DİLİ
CHP yandaşı Halk TV'ye katılan CHP-DEM yandaşı BirGün Yazarı Timur Soykan, yapılan kayyum atamalarını darbecilik olarak gösterdi.
"KAYYUM ATIYORSAN DARBECİSİN"
Terörle bağlantıları çıkan belediyelere atanan kayyumları eleştiren Soykan, "Kayyum atıyorsan sen darbecisin" dedi.
Soykan şunları söyledi:
"Şunu söylemezsem çatlayacağım. Demokrasi dediğiniz şey halkın kendisini yöneteceği insanları seçmesidir. Sen oraya kayyum atıyorsan sen darbecisin. Bunun aması fakatı yok sen darbecisin."
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