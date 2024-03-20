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Kanalizasyon suyunu denize boşaltan İSKİ'ye suç duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Kanalizasyon suyunu denize boşaltan İSKİ’ye suç duyurusu

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED), Sarıyer'de kanalizasyon atıklarını denize boşalttığı iddiasıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında suç duyurusunda bulundu.

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