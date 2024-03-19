Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim tam liste...

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı.