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Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamaya göre; Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit bölgesinde yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

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