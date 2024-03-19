Sınır ötesi harekat ne zaman ve hangi noktalara yapılacak? A Haber canlı yayınında o bölgeleri işaret etti





HANGİ BÖLGELER HEDEFTE?

Ancak harekatın sürekliliği açısından bahse konu olan yerler özellikle Metina bölgesinde birkaç tane yer var. Bir diğer taraf da en önemli tehdit unsuru olarak önümüzde Gara duruyor. Çünkü Gara bloğuna Mehmetçiğin gözünü dikeceğini düşünüyorum ben. Bunun bir sonucu olacak. Özellikle Zagorslardan Cudi'ye kadar bütün dağlık alanları tutmuş olan PKK, bütün bu dağlık alanları yani asıl merkez alanı, güç ürettiği merkezi tamamıyla kaybetmiş olacak. Bunun hem Irak hem Suriye hem Türkiye hem de İran taraflarında sonuçları olacak. Hem topografik, hem demografik hem de terörle mücadeleye dair sonuçları olacak. Bu açıdan özellikle bugün Irak tarafında yapılacak mücadelenin son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.