Sınır ötesi harekat ne zaman ve hangi noktalara yapılacak? A Haber canlı yayınında o bölgeleri işaret etti
Başkan Erdoğan sınır ötesi operasyonla ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan dün (18 Mart 2024) yaptığı konuşmada, "Irak sınırının güvenliğini bu yaz garantiye alacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözlerini A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi. Ağar, harekatın yapılmasının planlandığı bölgeye dikkat çekerken Kamışlı'nın kritik önemde olduğunun altını çizdi.
Türkiye, sınır ötesindeki terör tehdidinin kökünü kazımak için kararlı duruşuna devam ederken; Irak yönetimi ile yapılan kritik temasların ardından operasyon için yeni hazırlıklar başladı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Sayın Erdoğan'ın yakın zamanda vermiş olduğu bütün güvenlik kurumlarına yönelik bir Cumhurbaşkanlığı talimatı var. Suriye ve Irak'la ilgili. Bu talimat çerçevesinde özellikle güvenlik kuvvetlerimizin zirve noktasındaki, karar vericiler yani hem Milli Savunma Bakanlığı hem Milli İstihbarat Teşkilatı, hem İçişleri Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı... Bunların sorunlar üzerinde bir takım çalışmalarla, hatta müşterek çalışmalarına şahit olduk.
HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?
Bu noktada Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetimin KDP tarafıyla son derece önemli bir noktaya gelindi. Sonuçta Türkiye'nin ne yapacağı, bunu yaparken kimin destek ve köstek olacağına dair ortaya çıkan son derece net bir fotoğraf var. Bu şartlarda Irak tarafında, son derece önemli birtakım gelişmeler de var. Özellikle hava koşullarının, iklim koşullarının bir şekilde Türkiye'nin istediği şartları sunmaya başlaması gerekiyor. Bundan önce olabilir mi? Elbet de olabilir. Sonuçta bizim komandolarımız her türlü arazi ve hava koşullarında harekat yapabilir.
HANGİ BÖLGELER HEDEFTE?
Ancak harekatın sürekliliği açısından bahse konu olan yerler özellikle Metina bölgesinde birkaç tane yer var. Bir diğer taraf da en önemli tehdit unsuru olarak önümüzde Gara duruyor. Çünkü Gara bloğuna Mehmetçiğin gözünü dikeceğini düşünüyorum ben. Bunun bir sonucu olacak. Özellikle Zagorslardan Cudi'ye kadar bütün dağlık alanları tutmuş olan PKK, bütün bu dağlık alanları yani asıl merkez alanı, güç ürettiği merkezi tamamıyla kaybetmiş olacak. Bunun hem Irak hem Suriye hem Türkiye hem de İran taraflarında sonuçları olacak. Hem topografik, hem demografik hem de terörle mücadeleye dair sonuçları olacak. Bu açıdan özellikle bugün Irak tarafında yapılacak mücadelenin son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.
"KÜRTLERİN İSTİSMAR EDİLMESİNİ ÖNLEMELİYİZ"
Öte taraftan Sayın Erdoğan, dün yapmış olduğu iftar programında çok net olarak söyledi. Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Açıkçası her zaman söylemiş olduğum bir şey. Kürt demografik tabanını bölücü terör örgütünün istismarını engellemediğiniz sürece biz bu mücadeleye ne yazık ki devam etmek zorunda kalabiliriz. Yani 40 yılımıza mal oldu 140 yılımıza daha mal olabilir. Kürt etnik kimliğini istismar etmesine engel olmalıyız. Bunun özellikle Suriye tarafı son derece önemli. Çünkü orada bir terör devleti kurulması eylemi içerisinde.
KRİTİK NOKTA KAMIŞLI
Münbiç-Tel Rıfat- Ayn el Arab… Üç yer. Özellikle Barış Pınarı Harekat alanının batısında kalan üç alan. Onlar da son derece önemli. Ama burada özellikle Kamışlı'yı niye vurguluyoruz? Kamışlı bölgedeki en büyük yer. YPG/PKK'nın Suriye'de merkez olarak kullandığı bir yer. Örneğin ABD'den Avrupa'dan PKK'yı ziyarete gelen terör seviciler Kamışlı'da buluşuyorlar. Kamışlı o açıdan son derece önemli. Çünkü Kürt sosyolojisinin en güçlü olduğu yer. Dolayısıyla PKK terör örgütünün Kürt sosyolojisini en güçlü istismar ettiği yer.
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