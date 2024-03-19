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CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a tazminat ödedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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CHP’li Engin Özkoç Başkan Erdoğan’a tazminat ödedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 122 bin 448 liralık manevi tazminat davasını kazandı.

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