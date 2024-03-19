19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Akdeniz adayı Nuriye Arslan sarı torbaya giren PKK'lı terörist Musa Arslan'ın annesi çıktı

Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin Akdeniz adayı Nuriye Arslan sarı torbaya giren PKK'lı terörist Musa Arslan'ın annesi çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
ABONE OL
Terörün siyasi ayağı DEM Parti’nin Akdeniz adayı Nuriye Arslan sarı torbaya giren PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı

CHP'nin terörün siyasi ayağı DEM Parti ile yaptığı 'kandil uzlaşısı'nın çevresinde farklı skandallar günyüzüne çıkıyor. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA