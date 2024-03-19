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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

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