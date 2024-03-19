Depremzedeler yeni konutlarına kavuştu! Bakan Özhaseki: 30 bin 723 afet konutunu daha hak sahiplerine teslim ettik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılımıyla düzenlenen törenle 30 bin 723 afet konutunun daha teslimi gerçekleştirildi. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler büyük sevinç yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “11 ilimizde yapımı tamamlanan 30 bin 723 afet konutu ve köy evinin daha kura çekimini yaparak hak sahiplerine teslim ettik.” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 6 Şubat depremlerin hemen ardından yapımına başlanılan ve depremin birinci yılında tamamlanarak teslim edilen 46 bin afet konutunun ardından, bugün de 30 bin 723 konut ve köy evi daha depremzedelere teslim edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı törende Hatay'da konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, depremin ilk gününden itibaren bölgenin ayağa kaldırılması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
İnşaatına başlanılarak bir yılda yapımı tamamlanan 46 bin afet konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, bugün de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılan 28 bin 344 konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 bin 379 köy evi olmak üzere toplamda 30 bin 723 kalıcı konut ve köy evinin daha hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.
"RABBİM GÜVENLE, HUZURLA OTURMAYI NASİP ETSİN"
Kurası çekilerek 11 ilde teslim edilen konutların bilgilerini de paylaşan Bakan Mehmet Özhaseki, "Kahramanmaraş'ta 445'i köy evi olmak üzere 8 bin 303 konut; Hatay'da 310'u köy evi olmak üzere toplamda 3 bin 614 konut, Adıyaman'da 273'ü köy evi olmak üzere toplamda 5 bin 418 konut, Gaziantep'te 412'si köy evi olmak üzere toplamda 4 bin 12 konut, Diyarbakır'da 2 bin 992 konut, Malatya'da 842'si köy evi olmak üzere toplam 1700 konut, Osmaniye'de 14'ü köy evi olmak üzere toplam 1596 konut, Şanlıurfa'da 38'i köy evi olmak üzere toplam 1132 konut, Elazığ'da 838 konut, Adana'da 727 konut, Kilis'te 49'u köy evi olmak üzere toplam 391 konut ile bugün toplamda 30 bin 723 konut ve köy evinin kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Rabbim güvenle, huzurla oturmayı nasip etsin. Böylelikle teslim edilen konut sayımız 76 bini geçiyor. Her ay 10-15 bin konutu da yine Türkiye genelinde dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK'dan 12,5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik Şansı! 4500-3600 Günle EYT Beklemeden Piyango Vurdu! 47-48-49-50 Yaşla...
- Bulaşık Makinesinde Alüminyum Folyo Mucizesi! Gıcır Gıcır Bulaşıklar İçin...
- Kola Kutusu Kapağının Gizli Faydası! Atmadan Önce Bunu Görün!
- Küf Lekelerine Son! Derz Aralarını 2 Malzemeyle Işıl Işıl Parlatın!
- Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!
- Zorlu Optik İllüzyon: Sincapların Arasındaki Fareyi 15 Saniyede Bulabilir misin?
- AFAD'dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar
- Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...
- Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye'de Tek
- WhatsApp'ta Ekran Görüntüsü Alıcılara Çekiç Darbesi! Devrim Niteliğinde...
- Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70'in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
- Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06'da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!