30 bin deprem konutu daha teslim ediliyor! Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak
Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından yaraları hızla sararken, deprem konutları da tek tek teslim edilmeye devam ediyor. Depremzedeleri yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturmak için devam eden çalışmalar kapsamından AFAD’ın 30 bin konut kura töreni bugün Başkan Erdoğan’ın da canlı bağlantı ile katılacağı törenle yapılacak. A Haber muhabiri Mücahit Özen de konutların bulunduğu noktadan son durumu aktardı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen "Asrın Felaketi"nin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerce konutun yıkıldığı ya da hasar aldığı çifte depremin ardından kollarını sıvayan Türkiye, bölgedeki yaraları sarmak için tam gaz çalışmaya başladı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgede binlerce vatandaşa evleri teslim edilirken, bugün de AFAD'ın 30 bin konut kura töreni gerçekleştirilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Hak sahiplerinin belirleneceği kura töreni öğle saatlerinde yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kura törenine canlı bağlantı yoluyla katılarak önemli açıklamalarda bulunacak.
KONUTLARIN YAPILDIĞI BÖLGEDE SON DURUM NE?
Tamamlanan konutların bulunduğu bölgede son durumu A Haber muhabiri Mücahit Özen canlı yayında aktardı.
İşte Özen'in açıklamaları
6 Şubat tarihinde yaşanan Asrın Felaketi'nde yüz binlerce vatandaşımız maalesef deprem bölgesinde evlerini kaybetmişti. Özellikle depremden 4 il, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya daha fazla etkilenmiş ve yüz binlerce binayı kaybetmişlerdi. Birinci yılında şubat ayında deprem bölgesinde 50 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Bugün yine depremzedeler için mutlu ve güzel bir gün. Yine birçok konut teslim edilecek. Bugün de 30 binin üzerinde konut çekilen kurayla birlikte teslim edilecek. Şu an bulunduğumuz bölgede aslında her ay 10 bin, 20 bin, 30 bin konut teslim edilecek diyorlardı. Bulunduğumuz bölgede bir kısmı önümüzdeki ay teslim edilecek konutlar, bir kısmı temmuz ayında, mayıs ayında teslim edilecek.
Temmuz, Ağustos ayında bile teslim edilecek konutların peyderpey inşa çalışmaları sürüyor. 4 ilde bakanlar düzeyinde katılım sağlanacak. Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışmalara katılacak. Hatay'da 3613 konut, Malatya'da 1700 konut, Kahramanmaraş'ta 8303 konut, Adıyaman'da ise 5418 konut teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu programlara Külliye'den bağlanarak bu mutlu güne şahitlik edecek.
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