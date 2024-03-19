30 bin deprem konutu daha teslim ediliyor! Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak

KONUTLARIN YAPILDIĞI BÖLGEDE SON DURUM NE?

Tamamlanan konutların bulunduğu bölgede son durumu A Haber muhabiri Mücahit Özen canlı yayında aktardı.

İşte Özen'in açıklamaları

6 Şubat tarihinde yaşanan Asrın Felaketi'nde yüz binlerce vatandaşımız maalesef deprem bölgesinde evlerini kaybetmişti. Özellikle depremden 4 il, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya daha fazla etkilenmiş ve yüz binlerce binayı kaybetmişlerdi. Birinci yılında şubat ayında deprem bölgesinde 50 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Bugün yine depremzedeler için mutlu ve güzel bir gün. Yine birçok konut teslim edilecek. Bugün de 30 binin üzerinde konut çekilen kurayla birlikte teslim edilecek. Şu an bulunduğumuz bölgede aslında her ay 10 bin, 20 bin, 30 bin konut teslim edilecek diyorlardı. Bulunduğumuz bölgede bir kısmı önümüzdeki ay teslim edilecek konutlar, bir kısmı temmuz ayında, mayıs ayında teslim edilecek.