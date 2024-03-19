CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın yeri! 6 bin işçi iş bırakıyor hayat duracak | 250 otobüs kontak kapatıp sefere çıkmayacak
İzmir'de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için yaklaşık 6 bin işçi bugün (19 Mart Salı) tekrar iş bırakacak. İşçiler, Tunç Soyer’in makamının da bulunduğu Egemenlik Evine yürüyecek. Her gün sefere çıkan 1500 otobüsten 250’si kontak kapatıp sefere çıkmayacak. Otobüslerin sefere çıkmaması ve yürüyüşle birlikte kent içi toplu ulaşımda aksamalar yaşanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işverenin yetkilendirdiği SODEM-SEN arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 30'luk maaş artışı teklifini kabul etmeyen sendika eylem kararı aldı. Sendikaya üye işçiler geçtiğimiz günlerde önce yarım gün ardından da 2 saat süreyle iş bıraktı. Sonrasında taraflar tekrar masaya otursa da sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Belediye İş Sendikası yeniden eylem kararı aldı.
250 OTOBÜS SEFERE ÇIKMAYACAK
Sendika bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan 6 bin işçi sabah işbaşı yapmayacak. İş bırakma eylemine kadrosu İZULAŞ şirketinde bulunan 250 otobüs şoförü de destek verecek. Otobüsler sabah kontak kapatıp sefere çıkmayacak.
Sabah saat 10.00'da Konak Pier önünde toplanan işçiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Hisarönü'ndeki Egemenlik Evine yürüyecek. Sendikanın basın açıklamasının ardından işçiler oturma eylemi yapacak.
BELEDİYE HİZMETLERİNDE AKSAMALAR YAŞANACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çeşitli birimlerde görev yapan 6 bin işçinin iş bırakması ile belediye hizmetlerinde büyük aksamalar meydana gelecek. Otobüs seferleri aksayacak, park ve bahçelerin yeşil alanlardaki günlük bakım, temizlik ve sulama çalışmaları yapılmayacak.
Aksaklıklar sadece park, bahçe ve kent içi ulaşımda değil, İZBETON tarafından verilen hizmetlerde de yaşanacak. Eylem süresince belediye ekipleri asfalt atıp yol onarım çalışması yapmayacak, patlayan su boruları tamir edilmeyecek.
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