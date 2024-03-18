Bakan Göktaş’tan atama müjdesi! Ayın 22’sinde gerçekleştireceğiz







Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını hayatın her alanında desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir onurdur. Sizler vatan uğruna, bayrak uğruna canınızdan aziz saydığınız sevdiklerinizi istiklalimiz ve istikbalimiz için feda ettiniz. Sizlerin gösterdiği bu büyük fedakarlık karşısında bizler de canıgönülden, derin bir vefayla çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz.

Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani ayın 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız."